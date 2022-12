Nazaré. Buscas só no mar da praia do Pedrogão, três tripulantes continuam desaparecidos

O comandante da capitania do porto da Nazaré confirma que as buscas para encontrar os três tripulantes de uma embarcação desaparecida na sexta-feira foram suspensas por ar e terra na praia do Pedrogão.

O capitão Mário Lopes Figueiredo adianta, no entanto, que as buscas por mar, com apoio de uma corveta, vão continuar.

As buscas vão ser retomadas, este domingo, a partir das 7h30.

O último contacto com a tripulação da embarcação "Letícia Clara" foi por volta das 8h00 de sexta-feira e, de acordo com informação comunicada ao MRCC Lisboa pelo capitão do Porto da Nazaré, o alerta foi dado durante a tarde pelo proprietário da embarcação "que não teve mais contacto com os tripulantes após o telefonema ao início do dia".

O mestre da embarcação conseguiu chegar a nado à praia do Pedrógão, no concelho de Leiria, mas os restantes três tripulantes continuam desaparecidos.