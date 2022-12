Despiste de camião obriga ao corte da A4

A circulação foi cortada, pouco depois das 06:00 de hoje, ao quilómetro 54 da A4, no sentido Amarante/Porto, devido ao despiste de um camião que derramou combustível na via, disse à Lusa fonte da GNR. O oficial de Relações Públicas do Destacamento do Porto da GNR afirmou que, do acidente, resultou um ferido ligeiro, um homem de 57 anos, condutor do veículo pesado, que capotou, o qual foi transportado para o Hospital de Penafiel. A A4 foi encerrada no sentido Amarante/Porto, estando a decorrer trabalhos de limpeza da via e de remoção do camião, disse o major Martins. O trânsito está a ser desviado para a Estrada Nacional (EN) 210 e EN15, disse, acrescentando não haver previsão sobre a hora de reabertura da circulação na A4 no sentido Amarante/Porto. A Brisa, concessionária deste troço da A4, afirmou, em comunicado, que o trânsito estava “muito condicionado” devido ao corte das duas faixas no sentido Amarante/Porto, pelo que a autoestrada foi encerrada neste sentido.