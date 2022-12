Treinador de clube do Porto detido por suspeitas de abusar de atleta

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no Porto, o treinador de um clube de uma associação desportiva, entretanto suspenso de funções, por suspeitas de abusar sexualmente de um atleta de 13 anos, anunciou hoje esta força policial.

Em comunicado, a PJ adiantou que os presumíveis abusos terão sido cometidos entre julho e setembro deste ano.

"O arguido exercia a função de treinador das camadas jovens de clube de associação desportiva, onde a vítima praticava desporto, ocorrendo os abusos no contexto da relação de proximidade existente", explicou.

Os abusos foram sinalizados após a deteção, por familiares próximos do menor, de mensagens comprometedoras de natureza íntima, trocadas através das redes sociais, salientou a PJ.

O detido, "fortemente indiciado" pela prática do crime de abuso sexual de crianças em contexto de atividade desportiva, foi presente a primeiro interrogatório judicial onde lhe foi aplicada a suspensão do exercício da atividade profissional.

Além disso, o juiz do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) decretou ainda como medidas de coação a obrigação de apresentações trissemanais no posto policial e a proibição de permanecer na área de residência do atleta, assim como de contactar com ele por qualquer meio.