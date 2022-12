Quatro pescadores desaparecidos na Nazaré

Uma embarcação com quatro pescadores a bordo está dada como desaparecida ao largo da Nazaré. Estão em curso operações de busca.

O barco de pesca, pertencente a um armador de Vila do Conde, está incontactável desta esta sexta-feira de manhã.



O capitão do Porto da Nazaré, Mário Lopes Figueiredo, disse que o barco de pesca “saiu para a faina às 00h05 de hoje e ainda não voltou ao Porto, tendo o armador dado o alerta, às 16h00, por não conseguir contactar a tripulação, via telemóvel.

De acordo com o responsável pela Capitania da Nazaré, no distrito de Leiria, “ainda é prematuro dizer que a embarcação está desaparecida, porque pode encontrar-se numa zona sem cobertura de rede”, mas, admitiu que as tentativas para contactar a embarcação via rádio “também se revelaram infrutíferas”.



A embarcação, “Letícia Clara”, tem a bordo um tripulante português, dois paquistaneses e um marroquino, que terão saído para pescar na zona entre a Nazaré e a Figueira da Foz.

As autoridades marítimas têm em curso uma operação de busca por mar, por terra e aérea, na qual estão empenhados meios da Capitania da Nazaré, da Capitania da Figueira da Foz, da GNR e da Força Aérea Portuguesa.

Duas equipas da Polícia Marítima da Nazaré “estão a fazer buscas no areal entre a Nazaré e a Figueira Foz”, contando com a colaboração de uma equipa da Unidade de Controlo Costeiro da GNR. No mar está empenhada uma embarcação da Estação Salva-vidas da Nazaré.

Na área da Capitania da Figueira da Foz estão também empenhadas equipas de busca em terra e no mar, entre as quais a “embarcação com capacidade oceânica “Patrão Macatrão”, informou Mário Lopes Figueiredo.

De acordo com o mesmo responsável, “largou do Porto de Setúbal o NRP João Roby”, que se juntará às buscas e foi também acionado um avião da Força Aérea (um C295) “com capacidade para efetuar buscas já no arco noturno”.





[em atualização]