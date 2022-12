Pescador de embarcação desaparecida dá à costa em balsa salva-vidas

O mestre da embarcação "Letícia Clara", que está desaparecida desde a manhã desta sexta-feira, deu à costa num balsa salva-vidas, segundo avança o "Jornal de Notícias".

O jornal afirma que o pescador português de 42 anos foi encontrado com vida, não sabendo-se ainda o paradeiro dos outros três pescadores que estavam no barco de pesca. Estão em curso operações de busca.

O barco de pesca, pertencente a um armador de Vila do Conde, está incontactável desde esta sexta-feira de manhã.



O capitão do Porto da Nazaré, Mário Lopes Figueiredo, disse que o barco de pesca “saiu para a faina às 00h05 desta sexta-feira e ainda não voltou ao Porto, tendo o armador dado o alerta, às 16h00, por não conseguir contactar a tripulação, via telemóvel.

De acordo com o responsável pela Capitania da Nazaré, no distrito de Leiria, “ainda é prematuro dizer que a embarcação está desaparecida, porque pode encontrar-se numa zona sem cobertura de rede”, mas, admitiu que as tentativas para contactar a embarcação via rádio “também se revelaram infrutíferas”.