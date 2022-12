Luís Filipe Vieira vai a julgamento na Operação Lex

O ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira vai a julgamento no âmbito da Operação Lex, juntamente com os outros 16 arguidos. A decisão instrutória foi revelada esta sexta-feira pelo Supremo Tribunal.

Além de Luís Filipe Vieira, entre os arguidos neste processo estão os antigos desembargadores Rui Rangel, Fátima Galante e Vaz das Neves.

Luís Filipe Vieira está a ser acusado pelo crime de recebimento indevido de vantagem, em coautoria com Fernando Tavares e Jorge Rodrigues Barroso. Em causa está o facto de ter tentado obter informação privilegiada de um processo fiscal que envolvia a empresa do filho.



O juiz determinou que, desde 2014, há indícios fortes de oferta de bilhetes do Benfica sem justificação, por cortesia, ao juiz Rui Rangel, criando proximidade ao juiz que também é arguido na Operação Lex.

Durante a leitura da decisão, o desembargador Sénio Alves sublinhou que resulta da instrução do processo que a oferta de muitas viagens e bilhetes não era feita de forma desinteressada. O juiz Rui Rangel esteve sempre em lugares autónomos e distintos.

A abertura da fase de instrução tinha sido requerida por Luís Filipe Vieira, o ex-vice-presidente do Benfica Fernando Tavares, o advogado Jorge Barroso, o funcionário judicial Otávio Correia e a sua mulher Elsa Correia.



A decisão instrutória é conhecida dois anos depois de ter sido conhecida a acusação.

"Tínhamos uma esperança que fosse diferente"



Raul Soares da Veiga, advogado de Luís Filipe Vieira, disse no final da audiência que tinha uma esperança diferente.

"O mais normal na instrução é que a seguir a uma acusação haja pronúncia. Tínhamos uma esperança que fosse diferente, tendo em conta as boas razões que tínhamos", declarou Raul Soares da Veiga.

[notícia atualizada às 17h41]