HOTI Hotéis bate recorde de faturação e investe 210 milhões de euros até 2025

O grupo hoteleiro português HOTI Hotéis bateu o recorde de faturação em 2022, atingindo os 80 milhões de euros. Sem quebra nas reservas para 2023, aponta para um crescimento superior a 10%.

Entretanto, o HOTI Hotéis estreia-se no setor imobiliário e vai investir 110 milhões de euros em três projetos até 2025. Para cinco novos hotéis, reserva mais 100 milhões de euros.

Este ano o grupo português HOTI Hotéis atingiu uma faturação recorde de 80 milhões de euros, acima dos 74 milhões conseguidos em 2019. O resultado líquido ascende a 33 milhões de euros, mais um milhão do que o alcançado no ano pré-pandemia.

Os resultados foram apresentados esta sexta-feira aos jornalistas pelo CEO do Grupo, Miguel Caldeira Proença.

A ocupação média baixou de 71% (em 20119) para 70%, este ano. Os melhores resultados financeiros, devem-se, segundo o diretor executivo, à melhoria na performance, tanto da qualidade das unidades como do serviço, o que permitiu um aumento dos preços.

Desde o início do ano, a HOTI Hotéis subiu os preços em cerca de 12%, refletindo assim no cliente o impacto dos custos com a operação, que aumentaram significativamente com a guerra, a subida da inflação e dos preços da energia.

“O facto de termos crescido 10% em volume de negócios, mas menos de 5% no resultado operacional mostra que a estrutura, globalmente, se tornou mais pesada este ano. Um dos aspetos com maior impacto foi o de a partir do meio do ano deixámos de trabalhar com contratos a longo prazo para a compra de energia e passámos a estar sujeitos a preços que atingiram valores galopantes. Se a realidade se mantiver em 2023, o impacto será muito superior”, alertou Miguel caldeira Proença.

O Grupo tem atualmente 18 unidades, distribuídas por todo o país, com as marcas internacionais Meliã e Marriott; e as próprias, Star Inn, Hotel da Música e Golden Residence Hotel Madeira. Um total de 2.900 quartos.

Outro fator que fez aumentar as despesas do Grupo foram os custos com pessoal. “Nos últimos quatro anos o custo per capita por trabalhador cresceu cerca de 40%. Estamos a falar de salários e todos os custos fiscais e de segurança social que lhes estão associados”.

E segundo Manuel Duarte, administrador de Operações, entre agosto de 2021 e o mesmo mês deste ano, os salários aumentaram três vezes. O objetivo é muito claro: tentar reter e captar novos colaboradores.

Antes da pandemia, o Grupo HOTI tinha 970 trabalhadores; no início deste ano eram apenas 790, número insuficiente para garantir permanentemente a qualidade de serviço. Ainda assim, Miguel Caldeira Proença garante que o objetivo foi conseguido, em termos globais. E neste momento o grupo hoteleiro já tem praticamente o mesmo número de trabalhadores que tinha em 2019.

Boas perspetivas para 2023. Não há quebra nas reservas

Apesar dos tempos de incerteza, para o próximo ao, a perspetiva é de continuar a crescer e bater novo recorde de faturação: 89 milhões de euros. Os preços vão continuar a subir, com a aposta num nível superior de qualidade do produto e dos serviços, diz Miguel Caldeira Proença que garante que não há quebra nas reservas para 2023.

Há até alguns períodos em que as reservas estão praticamente fechadas. É o que acontece para a altura da Jornada Mundial da Juventude (início de agosto de 2023) nos hotéis da cadeia no Aeroporto de Lisboa e Oriente, mas também para outras unidades, como Peniche ou Leiria.

O mercado norte-americano ganha cada vez mais peso, especialmente nos hotéis da capital. Tem uma cota de 22% nestas unidades, seguido do mercado nacional e do brasileiro, ambos com cerca de 18%.

HOTI estreia-se no imobiliário e investe 210 milhões de euros até 2025

Nos próximos três anos o grupo hoteleiro nacional (3º em número de quartos e 4º em faturação) quer avançar com a construção de cinco hotéis no Porto, Braga, Aveiro, S. João da Madeira e Famalicão. Um investimento de cerca de 100 milhões de euros (valor condicionado à evolução dos custos de construção, que aumentaram 30% desde o início da guerra), que vai acrescentar mais 700 quartos. O primeiro a inaugurar será o Hotel Praça Central, em Braga, cuja conclusão está prevista para o fim do 1º trimestre de 2024.

Além disso, o Grupo HOTI vai lançar-se também no setor imobiliário. Em carteira estão três projetos que envolvem um investimento de 110 milhões de euros. O primeiro projeto é no Porto, ao lado do futuro Meliã na Avenida da Boavista. Um complexo residencial com 14.000m2, de gama alta, que terá também serviço de hotelaria.

Ricardo Gonçalves, administrador responsável pelo desenvolvimento de novos projetos revela que o condomínio terá cerca de 80 apartamentos, mas não avança preços. “Só começam a ser comercializados quando estiver tudo licenciado, o que ainda não aconteceu. Em Portugal estes processos de licenciamento demoram sempre muito tempo, mas gostávamos de começar a comercialização ainda em 2023”. O investimento deverá rondar os 30 milhões de euros.

Otimismo, tranquilidade e prudência são, segundo Ricardo Gonçalves os princípios de orientação do HOTI Hotéis. Mas garante que também não deixarão de estar atentos a oportunidades de negócio.

A estratégia de crescimento é continuar a investir em Portugal, manter Moçambique e entrar em Espanha. “Acordámos com a Meliã que iríamos dar enfoque especial à Galiza e ao mercado galego, mas sem qualquer tipo de pressão”, diz o CEO Miguel Caldeira Proença.