Governo espera receber listagem de prejuízos do mau tempo na próxima semana

A ministra da Presidência espera na próxima semana receber já os primeiros dados sobre os prejuízos causados pela chuva forte e as cheias que atingiram o país, em particular a Grande Lisboa, nesta e na semana passada.

No debate desta sexta-feira, no Parlamento, o presidente do Chega, André Ventura, criticou o Governo pela demora em ajudar os comerciantes, alegando ser necessária muita burocracia.