Ativistas climáticos condenados a multa por ocupação da Faculdade de Letras

Quatro jovens ativistas pelo clima foram esta sexta-feira condenados à pena de 60 dias de multa, num total de 295 euros.

Os arguidos tinham sido detidos, em novembro, durante a ocupação da Faculdade de Letras, em Lisboa.

Se não puderem pagar imediatamente a multa, correspondente a 5 euros por dia, podem substituir por trabalho comunitário ou pagar em prestações.



Responderam em tribunal pelos crimes de não dispersão em reunião pública e introdução em local vedado ao público.



O Ministério Público tinha pedido a condenação dos quatro ativistas a uma multa e a defesa pede a absolvição, invocando o "exercício do direito constitucional de manifestação e reunião".

Para a porta do Juízo Local de Pequena Criminalidade de Lisboa, no Campus de Justiça, estava agendada uma manifestação de solidariedade para com os jovens manifestantes pela causa ambiental.