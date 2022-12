Atendimentos de Santarém, Coruche, Cartaxo e Rio Maior com horário alargado

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lezíria reforçou os horários nos Atendimentos Complementares (AC) de Santarém, Coruche, Cartaxo e Rio Maior, para "dar uma resposta mais alargada" num período festivo e de patologias próprias desta época do ano.

Em comunicado enviado à Lusa, o diretor executivo do ACES Lezíria, Hugo de Sousa, sublinha que estas unidades se destinam a pessoas com doença súbita que necessitem de resposta médica e/ou de enfermagem imediata fora do horário de funcionamento das unidades de saúde onde se encontram inscritas.

Para estas situações, o ACES Lezíria "ajustou os recursos disponíveis em cada concelho às necessidades da população", tendo em conta a época festiva e a atual situação epidemiológica da gripe e outras patologias próprias do outono/inverno, afirma.

Assim, desde o passado dia 10, foram reforçados os horários de atendimento nos AC de Coruche (que funciona diariamente das 08:00 às 20:00, incluindo aos fins de semana e feriados) e de Santarém, Cartaxo e Rio Maior, que passaram a funcionar aos sábados e domingos das 09:00 às 16:00 e aos feriados das 09:00 às 14:00.

Os utentes com doença aguda sem necessidade de resposta imediata devem recorrer às suas unidades de saúde, que farão o devido encaminhamento, acrescenta.

Hugo Sousa salienta que, nas situações de doença aguda, os utentes devem primeiramente ligar para a Linha SNS24, "para um atendimento mais célere e para triagem, aconselhamento e encaminhamento adequado a cada situação".

Os AC com horário alargado situam-se na Rua António Bastos (Santarém), na Avenida de Portugal (Rio Maior), na Estrada da Lamarosa (Coruche) e na Rua do Progresso (Cartaxo).