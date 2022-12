Vírus sincicial. 254 crianças estão internadas mas tendência é decrescente

Com um período de incubação entre dois a oito dias, os grupos mais vulneráveis ao RSV são os recém-nascidos e lactentes (menos de 6 meses), bebés prematuros, crianças com doenças cardíacas, pulmonares ou neuromusculares congénitas e imunocomprometidas e idosos.

O relatório do INSA indica também que se regista um excesso de mortalidade por todas as causas em Portugal, em particular na região Norte e no grupo etário com 85 e mais anos, mas também em Lisboa e Vale do Tejo desde a semana de 5 a 11 de dezembro.

Sobre a atividade gripal, o INSA avança que Portugal regista uma tendência crescente e que, desde o início de outubro, a Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe (Hospitais) notificaram 26.343 casos de infeção respiratória e foram identificados 4.245 casos de gripe.

Na semana de 5 a 11 de dezembro, “foram identificados 673 casos positivos para o vírus da gripe, dos quais 546 do tipo A e 1 do tipo B”, refere o documento.

“Desde o início da época, foram reportados 33 casos de gripe pelas unidades de cuidados intensivos que colaboram na vigilância, todos por vírus Influenza A”, indicou o INSA, ao salientar que a maioria (91%) dos doentes tinha recomendação para vacinação contra a gripe sazonal e que 12 dos quais estavam vacinados.

Em Portugal, o sistema de vigilância da gripe e outras infeções respiratórias é composto pelas redes de médicos sentinela (médicos de família), de serviços de urgência de obstetrícia, de laboratórios para o diagnóstico do vírus da gripe e as unidades de cuidados intensivos.