Violência doméstica. Detido pela GNR em Celorico da Beira fica em prisão preventiva

Um homem de 55 anos suspeito do crime de violência doméstica foi detido pela GNR no concelho de Celorico da Beira, distrito da Guarda, e vai ficar a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o homem foi detido, na quarta-feira, através do Posto Territorial de Celorico da Beira.

"Na sequência de uma ocorrência envolvendo uma situação de violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se para o local e apuraram que o agressor exercia violência física e psicológica sobre a vítima, sua ex-companheira de 57 anos", referiu a GNR em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, no decorrer das diligências policiais "foi possível apurar que o suspeito já tinha sido sujeito a pena de prisão efetiva por violência doméstica contra a mesma vítima".

O homem foi detido e presente ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira, que lhe decretou a medida de coação de prisão preventiva.

A GNR lembra que a violência doméstica "é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva".