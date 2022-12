Trabalhadores do Hospital de Vila Franca de Xira em greve. Antecipam-se constrangimentos

O atendimento no Hospital de Vila Franca de Xira deve sofrer, esta quinta-feira, alguns constrangimentos. Os trabalhadores vão estar em greve nos turnos da manhã e da tarde.

A paralisação, que deverá abranger enfermeiros, auxiliares e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, visa exigir a contratação de profissionais e um horário semanal de 35 horas.

De acordo com Ana Amaral, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA), as consultas externas e cirurgias vão ser os serviços mais afetados.

“Os serviços que poderão ser afetados serão todos os serviços que não tenham que ser garantidos com serviços mínimos, nomeadamente as consultas externas e as cirurgias programadas”, adianta a sindicalista, lembrando que “os outros [serviços] terão serviços mínimos que terão que ser garantidos”.

Estamos a falar de assistentes operacionais, administrativos, de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e de enfermeiros.

Além da contratação de mais profissionais e um horário de 35 horas semanais, os trabalhadores reivindicam “o direito à progressão na carreira”, o “pagamento efetivo de todas as horas/turnos extraordinários” e o cumprimento dos “tempos de descanso adequados”.