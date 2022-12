Só há um doutorado honoris causa em Proteção Civil e é português

“Esta distinção reforça o meu empenho em, juntamente com o Politécnico da Guarda, continuar a trabalhar para reforçar o ensino nesta área e para a criação de novas formações ao nível do ensino superior”, conclui.

Aos 55 anos, Pedro Simões vê o reconhecimento internacional do trabalho de dezenas de anos nas áreas da Proteção Civil e segurança. “A minha carreira começou no jornalismo e na comunicação, passei pela Renascença vários anos, é uma importância bastante grande, não há muitas pessoas a conseguir este grau honoris causa, isto não se compra”, salienta, considerando ser “uma honra a distinção pelo meu trabalho no domínio da Proteção Civil, sobretudo porque este é um reconhecimento único. Não existe em nenhuma parte do mundo um doutoramento na área da Proteção Civil e Segurança”, insiste.

“Trata-se de um doutoramento único no Mundo, não existindo qualquer grau de doutor em proteção civil”, garante o docente Pedro Simões. “Doutoramento honoris causa há vários pelo mundo inteiro, agora o ser único, é o tema da Proteção Civil, que é relativamente novo. Eu faço parte do ensino superior da Proteção Civil desde o início da extinta universidade independente, em Lisboa, há mais de 18 anos, e houve licenciaturas e mestrados aprovados, mas doutoramentos não há”, revela o investigador, à Renascença .

Pedro Simões, docente no Instituto Politécnico da Guarda, foi agraciado com o doutoramento honoris causa em Proteção Civil e Segurança, atribuído pela Grendal University de Miami, nos Estados Unidos da América (EUA). Este grau, que reconhece percursos de mérito e excelência, foi concedido ao docente pelo trabalho que tem desenvolvido nesta área em Portugal, nos EUA e em Espanha.

Docente há 32 anos, Pedro Simões foi pioneiro na formação superior nacional e internacional em Proteção Civil, coordenador do CTeSP em Riscos e Proteção Civil do Politécnico da Guarda, teve ligações com o Governo português, promoveu ações de formação junto de forças policiais, militares, bombeiros e ligações a nível empresarial (CEO de diversas organizações) em Portugal, Espanha e EUA nas áreas de segurança, defesa e Proteção Civil.

Natural das Caldas da Rainha, Pedro Simões é licenciado, mestre e doutor em Comunicação e conta com várias pós-graduações e títulos de Especialista no currículo. Docente em diversas instituições de ensino superior nacionais e internacionais, foi membro fundador do Observatório de Segurança Criminalidade e Terrorismo e da Asprocivil, a primeira Associação de Proteção Civil e Segurança, porta-voz do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e o responsável ibérico do Firefighter’s Combat Challenge, campeonato mundial de bombeiros.

O docente foi um dos responsáveis pelo desenho do CTeSP em Riscos e Proteção Civil, lançado pelo Politécnico da Guarda no ano letivo de 2020/2021. A formação, que vai na sua segunda edição, tem como objetivo formar profissionais aptos a desenvolver ações de prevenção em casos de risco iminente e catástrofes.

Pedro Simões trabalhou na área da comunicação de 1988 a 1990, tendo sido locutor da Renascença, RFM, onde acompanhou os primeiros passos desta estação.