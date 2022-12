Obstetrícia do Hospital de Setúbal com constrangimentos no atendimento

O Serviço de Obstetrícia/Ginecologia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, pediu esta quinta-feira o encaminhamento de doentes para outras unidades hospitalares devido a constrangimentos naquele serviço até às 9h00 de sexta-feira.

De acordo com a informação transmitida pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), as equipas de bombeiros da região de Setúbal devem comunicar os dados clínicos dos doentes que deveriam ser transportados ao Hospital de São Bernardo, para que sejam encaminhados para outras unidades.

Fonte oficial do Centro Hospitalar de Setúbal (CHS), em que está integrado o Hospital de São Bernardo, confirmou à agência Lusa que o Serviço de Obstetrícia/Ginecologia está com constrangimentos, sem adiantar mais pormenores.

Outra fonte hospitalar contactada pela Lusa precisou que o serviço deveria ter três médicos na escala, mas "está a funcionar apenas com dois, porque um deles faltou e não foi substituído".

Na segunda-feira, na sequência do encerramento da Urgência Pediátrica do Hospital de São Bernardo durante uma semana, os presidentes das câmaras de Setúbal, Palmela e Sesimbra, deslocaram-se ao Ministério da Saúde, em Lisboa, para exigirem uma reunião urgente com o ministro da Saúde.

A reunião ficou marcada para as 19h00 da próxima terça-feira, dia 20 de dezembro.