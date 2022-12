Manuel Pinho e Ricardo Salgado acusados de corrupção

O Ministério Público acusou, esta quinta-feira, Manuel Pinho, antigo ministro da Economia, e o ex-banqueiro Ricardo Salgado de corrupção e branqueamento de capitais.

Segundo noticia o Jornal de Notícias (JN), os procuradores alegam que Manuel Pinho terá atuado, enquanto titular da pasta de Economia e mais tarde responsável pela candidatura de Portugal à organização da competição de golf "Ryder Cup", em benefício do Banco Espírito Santo (BES)/Grupo Espírito Santo (GES) em detrimento do interesse público.

Igualmente acusada está a mulher de Manuel Pinho, alegadamente por ter ajudado a branquear os subornos.

O caso foi investigado no âmbito do chamado processo das "rendas excessivas" da EDP, mas não está diretamente relacionado com a elétrica.

A investigação em torno dos mecanismos de Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual vai prosseguir.

Manuel Pinho e Ricardo Salgado têm sempre negado qualquer pacto corruptivo.