Greve no Hospital de Vila Franca de Xira afeta sobretudo cirurgias e internamentos

A greve dos trabalhadores do Hospital de Vila Franca de Xira está a afetar sobretudo o bloco operatório e as áreas de internamento. É o que se lê no comunicado da unidade hospitalar enviado à Renascença.

"O Hospital de Vila Franca de Xira EPE, informa que como consequência da greve em curso regista-se algum constrangimento no normal funcionamento do Hospital. Nomeadamente uma adesão significativa no bloco operatório e áreas de internamento", adianta.

A mesma nota refere que "todas as outras áreas assistenciais, ainda que afetadas, mantém a sua atividade, sendo que em todos os serviços estão assegurados os serviços mínimos".

Neste comunicado, a administração adianta que a greve em curso deve-se a "causas que ultrapassam a capacidade de gestão do Hospital, já que é necessária autorização superior, nomeadamente do Ministério das Finanças, para a adesão às 35 horas semanais e consequente contratação de novos profissionais".

Os responsáveis por aquelo hospital referem ainda que "o processo para adesão às 35 horas está concluído há vários meses estando apenas a aguardar autorização da Secretaria de Estado do Tesouro" e mosta-se "confiante que a autorização para a adesão aos acordos de empresa será emitida muito em breve".

A paralisação abrange enfermeiros, auxiliares e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica.



Além da contratação de mais profissionais e um horário de 35 horas semanais, os trabalhadores reivindicam “o direito à progressão na carreira”, o “pagamento efetivo de todas as horas/turnos extraordinários” e o cumprimento dos “tempos de descanso adequados”.



[notícia atualizada às 13h05]