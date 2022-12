GNR deteve três suspeitos de furto, recetação e falsificação em Vila do Conde

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Barcelos deteve três homens suspeitos de furto e recetação de material furtado que circulavam numa viatura com matrícula falsa em Vila do Conde, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que a viatura tinha parte das chapas de matrícula tapadas. .

Fonte do Comando de Braga da GNR explicou à Lusa que a viatura foi detetada na estação de serviço de Modivas da autoestrada 28 (A28), por militares do NIC de Barcelos que seguiam para o Porto para uma outra diligência.

A GNR apurou que as matrículas eram falsas e que no interior da viatura havia diverso material proveniente de furtos em interior de viaturas, que tinham ocorrido durante a noite anterior no distrito do Porto.

Foram apreendidos um computador portátil, 30 relógios, vários pares de calçado e óculos de sol, 100 maços de tabaco, perfumes, bebidas alcoólicas, gorros e ferramentas "utilizadas para arrombar viaturas", dezenas de chaves e comandos de portões e uma viatura.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.