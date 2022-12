Estudo concluiu que há "grande desconhecimento" sobre nova geração de incêndios

Os grandes incêndios rurais ocorridos no verão mostraram "insuficiente qualificação" de alguns comandantes e "grande desconhecimento" sobre a nova geração de fogos, concluiu o Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil.

"Grande desconhecimento técnico e científico quanto às características destrutivas dos incêndios designados como de "sexta geração" e suas causas, tanto pelos operacionais como pela academia, com inevitáveis consequências no processo de planeamento e de decisão estratégica, nas operações de combate aos mesmos", refere o Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil (CEIPC), numa análise efetuada aos maiores incêndios que deflagraram este ano, a que agência Lusa teve acesso.

Os incêndios designados como de "sexta geração", que ocorreram pela primeira vez em Portugal em 2017 e repetiram-se este ano, são tão intensos que chegam a transformar-se em tempestades de fogo.

Do estudo realizado aos fogos deste ano, o CEIPC, presidido pelo especialista Duarte Caldeira, concluiu também que há uma "insuficiente qualificação de alguns elementos nomeados como COS [comandante de operações e socorro], para o desempenho de funções de comando estratégico de grandes incêndios, circunstância a exigir uma qualificada reflexão quanto à formação a ministrar aos referidos elementos, bem como relativamente ao perfil dos mesmos".

"Insuficiente preparação física"



Em relação à natureza operacional, o CEIPC detetou igualmente "insuficiente preparação física" de muitos elementos dos corpos de bombeiros e sapadores florestais envolvidos no combate a incêndios rurais, "com manifesto risco da sua eficiência operacional, bem como da sua segurança, saúde e bem-estar", "elevado número de acidentes com veículos" dos bombeiros, "indiciando deficientes condições de segurança" dos carros ou "de formação e treino dos respetivos condutores" e "falta de áreas de descanso para os elementos empenhados" no combate em longos períodos.

O estudo dá conta de um "manifesto desperdício operacional" nas atuações de meios aéreos "devido a deficiente preparação de alguns pilotos para a natureza da missão, bem como do processo de comunicação estabelecido a partir dos teatros de operações", e da "existência de várias zonas do território do continente sem cobertura de redes públicas de comunicações eletrónicas".

Em questões de natureza política, o CEIPC identificou como debilidades a "falta de um nível intermédio de coordenação entre o patamar nacional e o municipal do sistema de proteção civil, que substitua a que era desempenhada pelos governadores civis, para articulação entre a decisão política e a decisão operacional, patamar este não exercido pelas Comunidades Intermunicipais" e "deficiente funcionamento de muitos Serviços Municipais de Proteção Civil".