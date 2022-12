Covid-19. Portugal com uma média de 484 casos diários de infeção

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus que provoca a covid-19 subiu para os 0,89 em Portugal, com uma média de 484 casos diários de infeção, segundo dados do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA).

O relatório semanal do INSA sobre a evolução da covid-19 revela que a média do Rt, que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus, subiu dos 0,88 para os 0,89 a nível nacional, podendo o seu verdadeiro valor variar entre 0,88 e 0,91 com uma confiança de 95%.

Os Açores são a única região do país que apresenta um índice de transmissibilidade acima do limiar de 1,00 (1,36), precisam os dados do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge relativos ao período entre os dias 05 e 09 de dezembro.

Segundo o relatório, o Norte regista um Rt de 0,89, o Centro de 0,97, Lisboa e Vale do Tejo de 0,86, o Alentejo de 0,94 e a Madeira 0,91.

No comparativo Europeu, Portugal apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias entre 60 a 119,9 casos por 100.000 habitantes e um Rt inferior a 1, ou seja, "taxa de notificação reduzida e com tendência decrescente", refere o INSA, observando que "apenas Portugal se encontra nesta situação".

Desde 2 de março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos, até 9 de dezembro, Portugal registou um total de 5.551.739 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 que provoca a doença covid-19.

Com a cessação do estado de alerta no dia 01 de outubro, e consequente alteração da testagem, o INSA verificou uma descida acentuada na incidência e valor do Rt que podem não corresponder a decréscimos reais.