Apesar das melhorias, as previsões meteorológicas apontam novamente para um agravamento do estado do tempo na sexta-feira. Já, esta manhã, o site da Insfrasturutas de Portugal atualizou cortes e condicionamentos.

Em relação às estradas:

IP2, Monforte, corte da circulação em ambos os sentidos ao quilómetro 203,1;

EN3, Barragem de Montargil, circulação interdita entre os quilómetros 458 e 463;

EN9, corte de circulação entre Ponte Rol e Torres Vedras;

EN114, Coruche, corte da circulação na Estrada de Meias e na Ligação da EN114 com a EN251 em Azervadinha;

EN115-2, corte da circulação entre Maxial e Ermegeira;

EN118, corte da circulação entre Tramagal e Sta. Margarida;

EN119, Coruche, corte de trânsito entre Biscainho e Quinta Grande;

EN243, Fronteira, corte de estrada ao km 154,198;

EN243, corte de estrada entre Monforte e Barbacena;

EN244, Avis, corte em ambos os sentidos ao quilómetro 104;

EN245, Portalegre, Ponte de Fronteira ao Km 41,050 circulação interdita;

EN246, Arronches, corte da circulação em ambos os sentidos entre os quilómetros 53 e 59,5;

EN246, Elvas, corte da circulação em ambos os sentidos ao quilómetro 18;

EN246-1, corte da circulação na Alameda dos Freixos Marvão;

EN250, corte da circulação entre Catujal e Sacavém;

EN251, corte da circulação em ambos os sentidos entre Monte da Barca e Mora.;

EN365, corte da circulação em ambos os sentidos entre Vale Figueira e Pombalinho, Km 53,450 e 61,2;

EN373, estrada fechada no sentido Campo Maior – Elvas.

Quanto à circulação ferroviária, os troços onde a circulação se encontra condicionada: