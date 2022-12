25 de Abril pode ter “grande espetáculo popular” nas escadarias do parlamento em 2024

A Comissão que está a organizar as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril no parlamento propôs que estas incluam “um grande espetáculo popular e gratuito”, em 2024, a realizar nas escadarias da Assembleia da República.

Na quarta-feira, no final da última da conferência de líderes, a porta-voz deste órgão, a deputada do PS Maria da Luz Rosinha, adiantou que foi distribuído aos vários partidos um documento de trabalho da Comissão Organizadora das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e da Constituição para que todos o possam analisar e dar opinião na próxima reunião, já no próximo ano.

De acordo com o documento a que a Lusa teve acesso, e que por enquanto é apenas “uma base de trabalho”, a Comissão Organizadora (CO), na qual estão representados todos os partidos políticos com assento parlamentar, irá articular-se com a Comissão Nacional das Comemorações, presidida pelo Presidente da República, e a estrutura de missão criada para assinalar os 50 anos da Revolução.

“A Comissão Nacional das Comemorações, presidida pelo Presidente da República e reunida a 21 de novembro de 2022, decidiu agendar para aprovação, em reunião convocada para 11 de janeiro de 2023, o programa geral das comemorações e o programa específico para 2023”, refere-se no documento.

Neste sentido, a CO considera fazer sentido “não concluir a elaboração do programa de comemorações parlamentares antes daquela aprovação, de forma a garantir a melhor articulação possível”.

O documento propõe algumas linhas gerais e de metodologia, começando por “afirmar, desde já, a centralidade da sessão solene na Assembleia da República na manhã do dia 25” de Abril de 2024.

“Oferecer a colaboração para a organização de um grande espetáculo popular e gratuito, na passagem do 24 para o 25 de abril, por exemplo nas escadarias do parlamento, e apoiar a ideia de considerar todo o mês de abril de 2024 como mês de comemorações do cinquentenário da Revolução dos Cravos”, sugere-se ainda.

Entre as iniciativas a organizar, a CO avança, desde já, com uma exposição: “Vieira da Silva e a Liberdade”, organizada com a Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, que será exibida em 2024, no Salão Nobre da Assembleia da República.