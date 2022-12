Reabriu acesso à plataforma de comboios da CP em Entre Campos

O acesso à plataforma da CP de Entre Campos, através da estação do Metropolitano de Lisboa, reabriu depois de ter estado encerrado devido ao mau tempo, segundo fonte do metro.

"O acesso à CP no átrio sul de Entre Campos [estação na Linha Amarela do metro] já reabriu hoje com o início da exploração, às 06:30", adiantou hoje de manhã à Lusa fonte do Metropolitano de Lisboa.

As inundações provocadas pelo mau tempo criaram na terça-feira constrangimentos nas estações de Chelas (Linha Vermelha), Entre Campos (Amarela) e Jardim Zoológico (Azul), embora a circulação do metro "nunca" tenha estado interrompida.

Em declarações à Lusa, pelas 17h40, fonte do Metropolitano de Lisboa referiu que de todos os constrangimentos verificados ao longo do dia apenas persistia o encerramento do átrio sul (ligação aos comboios) na estação de Entre Campos.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada de terça-feira causou centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.