Portugal e Espanha vão criar um projeto-piloto de emergência médica

Portugal e Espanha assinam, esta quarta-feira, um memorando de entendimento para a criação de um projeto-piloto de emergência médica entre as regiões Norte e a Galiza, que se prevê em funcionamento em toda a fronteira em 2023.

O projeto-piloto 112 Transfronteiriço envolve o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a sua congénere galega, a AXEGA.

O memorando que vai ser assinado em Valença, no distrito de Viana do Castelo, visa estabelecer as bases e os critérios sobre os quais se realiza a prestação de cuidados de saúde transfronteiriços em caso de urgência médica e assim facilitar a assistência no território escolhido pelo utente.

Na sessão está prevista a presença do presidente da CCDR-Norte, das secretárias de Estado da Promoção da Saúde e do Desenvolvimento Regional, o presidente do INEM, o diretor-geral para as Relações Externas e com a União Europeia da Junta da Galiza e o conselheiro de Saúde da Junta da Galiza.

Em declarações aos jornalistas no início de novembro, no âmbito da Cimeira Ibérica, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, adiantou que o 112 Transfronteiriço deverá estar a funcionar em toda a fronteira entre Portugal e Espanha em 2023.