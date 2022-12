Mau tempo. Quase 3.000 ocorrências, metade das quais em Lisboa

A Proteção Civil registou 2.992 ocorrências entre as 00:00 e as 22:30 de terça-feira, com quase metade a ocorrerem no distrito de Lisboa, sobretudo inundações.

Segundo o comandante José Rodrigues, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estiveram empenhados 9.628 operacionais, apoiados por 3.080 veículos.

"Neste momento as coisas estão mais calmas, apesar de haver muitos operacionais ainda a trabalhar dada a quantidade de ocorrências, nomeadamente inundação em garagens, caves e outros locais que requerem muitas horas de trabalho", disse à agência Lusa José Rodrigues.

O mau tempo causou na terça-feira 82 desalojados em Portugal continental e está previsto um novo agravamento meteorológico para hoje hoje, entre as 09:00 e as 18:00, com chuva persistente e pontualmente forte.

O balanço foi feito pelo comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, na sede ANEPC, em Carnaxide, Oeiras ao final de terça-feira.

Além de 82 desalojados - distribuídos pelos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém e Castelo Branco - há mais 17 pessoas que terão de ser retiradas, por precaução, das suas casas, na Trafaria, concelho de Almada, precisou André Fernandes.

No concelho do Seixal ficaram desalojadas 34 pessoas, enquanto no de Coruche 14, no de Loures 12 e no de Odivelas sete, enumerou.

A ANEPC registou, ainda, um ferido ligeiro, em Alcântara, Lisboa.