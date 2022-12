Mau tempo. Governo assegura "ajuda e meios" para apoiar famílias e comerciantes afetados

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, garantiu esta quarta-feira que “não faltará ajuda e meios” para repor os danos provocados pelo mau tempo dos últimos dias, admitindo o recurso a mecanismos de ajuda internacional.

“Não faltará ajuda e meios para repormos estes danos”, mas “não vale a pena andar a falar em dinheiro, porque ainda não sabemos o que está em causa”, realçou a governante, em declarações aos jornalistas em Campo Maior, no distrito de Portalegre.

Ana Abrunhosa, acompanhada pelo presidente do município, Luís Rosinha, e por outros dirigentes políticos, visitou a zona da vila alentejana mais afetada pela chuva forte que caiu na madrugada de terça-feira.

Depois de entrar em algumas casas que ficaram completamente inundadas com a enxurrada e de falar com moradores, a ministra justificou que quis ver os estragos provocados pela chuva nesta zona no centro de Campo Maior, conhecida como Alagoa.

“É importante ter essa perceção e perceber agora, dentro dos mecanismos de apoio, como é que podemos rapidamente apoiar as famílias, sempre em parceria com os municípios”, sublinhou a titular da pasta da Coesão Territorial.

Segundo Ana Abrunhosa, este “é o momento” para a avaliação financeira dos prejuízos, juntamente com as autarquias, para, “muito em breve”, serem definidos “os mecanismos” disponíveis para conceder apoios.

“Podemos até, se os prejuízos atingirem um certo patamar, recorrer a níveis de ajuda internacional”, admitiu, insistindo que agora é preciso falar com as famílias e dizer-lhes que vai ser encontrada “uma solução”.

Considerando que “a urgência” é encontrar apoio para repor “o mobiliário das casas” que ficaram inundadas, a ministra reconheceu que as famílias desalojadas “querem regressar o mais rápido possível às suas casas, sobretudo, nesta época natalícia”.