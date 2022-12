Mau tempo. Campo Maior estima que prejuízos cheguem a dois milhões de euros

O presidente da Câmara de Campo Maior, Luís Rosinha, estimou nesta quarta-feira em "praticamente dois milhões de euros" os prejuízos sofridos no concelho, com o mau tempo na terça-feira, e disse aguardar por apoio do Governo.

Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que o valor de cerca de dois milhões de euros avançado pelo município é baseado "numa leitura muito prévia" acerca dos estragos.

"Hoje, com certeza, chegarão novas coisas, mas, ontem (terça-feira) à noite ainda conseguimos estabelecer aqui um mapa onde identificámos uma leitura muito prévia" dos prejuízos, frisou o presidente do município de Campo Maior, onde 20 pessoas ficaram desalojadas.