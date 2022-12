Governo "recorrerá a todos os instrumentos nacionais e europeus"

O presidente da Camara de Loures estima mais de 20 milhões de euros de prejuízos provocados pelo mau tempo no concelho.

Em declarações à Renascença, Ricardo Leão diz que este valor foi apurado no levantamento feito pela Câmara de Loures, aos estragos provocados pelo mau tempo, mas refere-se apenas a infraestruturas públicas. “Vamos agora, obviamente, no terreno, fazer esta quantificação melhor, mas na esfera pública anda à volta dos 20 milhões, para cima, naquilo que é o domínio público”, adianta.

Em Loures, “82 famílias foram afetadas diretamente com esta intempérie", com danos na estrutura da habitação ou no seu recheio. Muitas "ficaram sem nada em casa”, conta o autarca aos jornalistas. A maioria recorreu à ajuda de amigos ou familiares, mas 12 foram acolhidas temporariamente aqui no centro de alojamento do concelho.