Funcionárias furtaram 70 telemóveis em empresa de Gaia

A GNR identificou duas mulheres suspeitas de furto de equipamentos telefónicos de uma empresa em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Em comunicado nesta quarta-feira divulgado, a GNR refere que as suspeitas, de 30 e 65 anos, funcionárias da empresa lesada, foram identificadas no dia 7 de dezembro, no âmbito de uma investigação por furto de equipamentos telefónicos que tinha ocorrido na véspera.

Nesta sequência, a GNR conseguiu recuperar 70 telemóveis e apreendeu 30.500 euros em dinheiro.



Segundo a Guarda, os 70 telemóveis recuperados teriam um valor que ascende a 80 mil euros e os 30.500 euros apreendidos eram "provenientes da venda de outros aparelhos furtados".

As mulheres foram constituídas arguidas e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.