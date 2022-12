Cheias. Portugal tem "todas as condições" para aceder a Fundo da UE

Portugal tem condições para aceder ao Fundo de Solidariedade da União Europeia por causa das cheias dos últimos dias, diz a eurodeputada Margarida Marques, em declarações à Renascença, em Estrasburgo.



“Se o Governo português assim o solicitar, tem todas as condições para ter o acesso a esse fundo. Esse Fundo de Solidariedade obriga a determinadas circunstâncias. Portugal já teve em vários momentos apoio: nos Açores, na Madeira, nos incêndios. Tem determinados momentos teve apoio desse fundo”, afirma a eurodeputada socialista.

O Parlamento Europeu aprovou, esta quarta-feira, uma verba de 720 milhões de ajuda para sete países que no, no último ano, foram afetados por desastres naturais, ao abrigo do Fundo de Solidariedade da UE.

Ainda ontem, o primeiro-ministro, António Costa, admitiu recorrer a este mesmo fundo de apoio, face à chuva intensa e cheias na Grande Lisboa e noutras regiões do país.