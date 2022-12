Bispo da Guarda. Solução não é o Governo "dar mais 125 euros"

O bispo da Guarda, D. Manuel Felício, considerou hoje que a solução para o Governo ajudar as famílias a ultrapassar a crise não é "dar mais 125 euros", mas "criar condições para que as dificuldades gerais sejam diminuídas".

"Eu penso que a solução não é [o Governo] dar mais 125 euros, nem é dar mais metade não sei de quê, porque isto é o seguinte: 'água o deu, água o levou'. Não. É apostar em criar condições para que as dificuldades gerais sejam diminuídas, conter - no caso da inflação -, a instabilidade que está instalada. Isso é que sim. Apostar nisso está certo", referiu D. Manuel Felício aos jornalistas à margem da leitura da mensagem de Natal.

Para ajudar os portugueses a ultrapassar a crise, o prelado diocesano afirmou que "os políticos têm a obrigação de ter imaginação, quer no diálogo com as entidades patronais, quer no diálogo com quem trabalha, quer no diálogo com as instituições que estão mais perto de quem sofre".

"Se deixam as instituições, as IPSS [instituições particulares de solidariedade social], abandonadas como estão, elas vão ter que fechar a porta. E sabemos que há uma percentagem elevadíssima da nossa população que vive deste serviço. Mas, os entendidos tinham que vir ao terreno e estudar em cada caso que soluções há. E não vêm", vincou.