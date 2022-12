Ainda há albufeiras do Alentejo e Algarve no vermelho apesar da chuva

Apesar da chuva que tem caído com grande intensidade em algumas regiões do país ainda estamos longe de atingir a capacidade total nas barragens nacionais.

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), as reservas atingiram ontem os 65%, mais 3,5% do que na semana passada.

Os dados relativos à maioria das albufeiras do Alentejo e Algarve, que são as que mais preocupam devido aos baixos níveis de armazenamento, mostram que há três albufeiras no vermelho com armazenamento abaixo dos 10% são elas as de Campilhas (3%), Monte da Rocha (8%) e Bravura (10%).

Comparativamente ao boletim anterior (de 5 de dezembro de 2022) verificou-se o aumento do volume armazenado em oito bacias hidrográficas e a diminuição em sete.

Das albufeiras monitorizadas, 30% apresenta disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 27% têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total.

Segundo os dados de monitorização diária disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, os armazenamentos na primeira quinzena de dezembro de 2022, por bacia hidrográfica, apresentam-se inferiores às médias de armazenamento do mês de dezembro, dos últimos 30 anos, exceto para as bacias Lima, Ave e Douro.