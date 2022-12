​Zona da embaixada do México em Lisboa com carros submersos

A Embaixada do México em Lisboa foi uma das zonas de Benfica mais atingidas pela chuva intensa que tem caído na capital esta terça-feira.



“Aquela zona da embaixada do México ainda está debaixo de água e vários carros submersos”, descreve à Renascença o presidente da junta, Ricardo Marques. Não muito longe dali, a Radial de Benfica continua com fortes condicionamentos, acrescenta o autarca, identificando esta como a situação mais grave.

Ricardo Marques refere ainda que “pela primeira vez, muitas habitações do Bairro da Boavista ficaram danificadas, com entradas de água e com muitos bens destruídos”.

O presidente da Junta mostra-se também preocupado com a reincidência de estragos no comércio.

“Temos muitas lojas danificadas outra vez, muitas lojas, muitos lojistas que já tinham sido de facto muito atingidos pela noite de quarta-feira para quinta-feira e que foram hoje outra vez atingidos, em menor escala mas como é a segunda vez os danos são muito graves. Eles estavam agora a recuperar, voltaram a abrir no fim-de-semana, voltaram a pôr as lojas com deve ser, esta segunda pancada é muito forte sobre eles”, assegura o autarca.

Segundo Ricardo Marques, o valor dos estragos já rondavam um milhão e 200 mil euros, valor a que agora vai acrescer os prejuízos causados pelo novo episódio de chuva intensa.

Na freguesia há 12 escolas, entre estabelecimentos públicos e privados, mas, por causa de inundações, só “estão duas a funcionar e há também centros clínicos inundados”, descreve.