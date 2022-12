Vinte pessoas desalojadas em Campo Maior. A maioria vai pernoitar em casas de familiares

Vinte pessoas, de entre as quais quatro crianças, ficaram desalojadas esta terça-feira em Campo Maior, devido à forte chuvada e ao mau tempo que assolou o concelho, confirmou o presidente da câmara, Luís Rosinha.

De acordo com o presidente do Município de Campo Maior, foram “sete” as habitações que ficaram sem condições de habitabilidade num largo no centro histórico, uma das zonas mais fustigadas da vila, nas quais residiam 14 pessoas, que ficaram sem condições de habitabilidade foram realojadas em casa de familiares.

“As 14 pessoas procuraram dormir junto de familiares, por opção, apesar de o município ter disponibilizado habitação social”, disse.

O autarca acrescentou ainda, que numa outra zona da vila, uma família composta por dois adultos e quatro crianças, entre os 05 meses e os 06 anos, ficaram também desalojadas na sequência de uma inundação na sua habitação.

“Essa família está numa habitação social do município”, indicou.

O presidente da Câmara de Campo Maior indicou que foram registadas “mais de 50 inundações” no concelho, que provocaram vários prejuízos ainda por avaliar.