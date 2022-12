Viajar em Portugal. Saiba que estradas estão condicionadas

Antes de se fazer à estrada, no caso de necessitar mesmo de sair, consulte aqui as informações prestadas pela IP sobre as vias que estão condicionadas e os congestionamentos de trânsito.

A Infraestruturas de Portugal refere que tem as suas equipas a trabalhar no terreno, em articulação com os diversos agentes de Proteção Civil, com o objetivo de "mitigar os seus efeitos e visando uma mais rápida reposição das condições de circulação e segurança".

A IP alerta ainda para a necessidade da adoção de comportamentos adequados de autoproteção, nomeadamente: