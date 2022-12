​Portugal sem avisos meteorológicos por causa da chuva, mas só até amanhã

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alerta para o agravamento do tempo a partir da manhã desta quarta-feira.



No balanço feito ao final do dia, o comandante André Fernandes esclareceu que “nas próximas horas vamos ter um regime de aguaceiros pontualmente moderados, com aumento da agitação marítima”.

Ao final da tarde, O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) levantou os avisos amarelos e laranja por causa da chuva.

O mapa de avisos está pintado de verde, sem avisos por causa da chuva, à exceção da região autónoma da Madeira.

Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro continuam com aviso amarelo, mas por causa da agitação marítima.

Cheias. “Potencial de risco na foz do rio Douro”

Face às previsões, a ANEPC mantém o alerta para as bacias dos rios Minho, Lima, Cávado, Ave e Douro, sendo que, neste caso particular, o comandante André Fernandes alerta que começa “a ter bastantes afluências não só a bacia em Portugal continental mas também já em Espanha”.

“Existe um grande aumento do caudal que, em conjugação com a maré poderá ter algum potencial de risco na foz do Douro”.

2.777 ocorrências e 88 desalojados

Até às 19h00 desta terça-feira, a Proteção Civil contabilizou um total de 2.777 ocorrências.

Lisboa, Santarém e Setúbal. Há registo de um ferido grave, em Alcântara e um total de 88 desalojados nos concelhos de Loures, Odivelas, Cartaxo, Coruche, Seixal e Almada.

[em atualização]