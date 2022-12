Monforte com três estradas colapsadas e inundações em casas e vias públicas

Três estradas colapsaram e várias casas e zonas públicas ficaram inundadas na sequência da chuva intensa que caiu hoje no concelho de Monforte, no distrito de Portalegre, revelou o presidente da câmara, Gonçalo Lagem.

Em declarações à agência Lusa, o autarca indicou que a água das chuvas abriu "verdadeiras crateras no meio" de três estradas no concelho, as quais ficaram "completamente colapsadas" nesses troços.

Estas estradas "estão cortadas ao trânsito" porque foram "cortadas literalmente" pela força da água, sublinhou.

Segundo o autarca, as vias que colapsaram no concelho são a Estrada Nacional 243 (EN243) e a Estrada Municipal com a mesma designação (EM243) que ligam Monforte ao concelho de Elvas, assim como a EM506 que faz a ligação da sede de concelho à freguesia de Santo Aleixo.

Apontando a necessidade de uma intervenção nestas vias "o quanto antes", o presidente da Câmara de Monforte considerou "impensável" que as três estradas fiquem fechadas à circulação rodoviária "mais do que três semanas".