Mau tempo provoca inundações em Cascais. "Choveu ainda mais do que na quarta-feira"

No concelho de Cascais, a chuva causou algumas inundações em casas e nas áreas ribeirinhas, na sequência do mau tempo que se fez sentir durante a madrugada e ao longo desta terça-feira de manhã.

Na baixa da vila, junto à praia dos pescadores, o Largo Camões, a garagem do Hotel Baía encheram-se de água.

De visita ao local esta manhã, o presidente da Câmara Municipal de Cascais fez um balanço da noite de mau tempo.

"Sentiu-se maior impacto aqui na baixa de Cascais, o que é tradicional por via da ribeira das Vinhas, e também em Tires, muito especialmente por via da ribeira das Marianas, e também algumas situações junto à ribeira de Sassoeiros e à ribeira de Caparida", explicou à Renascença Carlos Carreiras.

"Ainda assim, os impactos são já alguns, diferentes daqueles que foram registados na semana passada, na quarta-feira. Agora houve um maior número de ocorrências mas menos graves."

Houve algumas casas alagadas, "mas nada de muito grave", adianta o autarca. "Para cada um obviamente que a situação é gravíssima, mas no contexto geral não foram graves."

Carlos Carreiras diz que os trabalhos vão continuar esta manhã, mesmo na praia da baía de Cascais.

"Está aqui a entrar na praia dos Pescadores uma retroescavadora exatamente para desbloquear a areia que está a tapar as saídas da ribeira das Vinhas, isso é fundamental."

O autarca adianta que o nível de chuva que caiu no território de Cascais foi "muito mais elevado" do que em épocas anteriores e muito mais elevado do que na última quarta-feira, destacando que "ainda assim o sistema tem respondido razoavelmente bem por via das intervenções" da Câmara Municipal.