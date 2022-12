Mau tempo força retirada de 16 pessoas em Alcântara

Dezasseis pessoas foram retiradas das suas habitações e outras seis de um supermercado em Alcântara, Lisboa, na sequência de inundações devido ao mau tempo, disse à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia.

"Dezasseis pessoas foram retiradas das suas habitações e seis do Pingo Doce na Rua Rodrigues Faria cerca das 5h30", disse à Lusa Davide Amado.

De acordo com o presidente da junta, apenas uma das pessoas retiradas foi transportada ao hospital por precaução.

"Estive agora a falar com os bombeiros que a acompanharam e está bem. Foi apenas por precaução", disse.

Davide Amado adiantou que em Alcântara, as zonas mais afetadas foram as da baixa como a Rua Rodrigues Faria, a Fábrica da Pólvora, o Largo das Fontainhas, a Rua das Fontainhas e Rua 1.º de Maio.

"Neste momento a maré está a baixar. A água está a reduzir e agora é uma questão de aguardamos para iniciarmos os trabalhos de limpeza e aguardar que não chova mais", sublinhou.

O distrito de Lisboa foi o mais afetado pela chuva forte desta madrugada estando alguns acessos à capital "bastante condicionados", com cortes pontuais em vias como a IC19, IC20 ou a CRIL (Circular Regional Interna de Lisboa).

Há igualmente fortes condicionamentos e cortes em estradas como a N117 (Queluz-Agés), N8, N215 em Loures, junto ao IKEA, no acesso da A8 a Loures, na N115 no Mexial, na N9 em Torres Vedras e na Calçada da Carriche, em Lisboa. A Radial de Benfica e a Segunda Circular também estão condicionadas.

A estação de comboios de Algés mantém-se encerrada, assim como a estação do metropolitano de Chelas. Ainda no metro de Lisboa, está condicionado o átrio Norte da estação do Jardim Zoológico.

Os problemas de circulação estendem-se à zona ribeirinha de Lisboa, entre Chelas e o Beato.

O acesso à Ponte 25 de Abril pela avenida de Ceuta, em Lisboa, também está cortado, segundo a proteção civil, que assume que com os picos de precipitação vai demorar a escoar a água da chuva e pede cuidados redobrados a quem tem mesmo que circular por causa dos lençóis de água.

A circulação em várias vias e troços das Linhas do Norte, Sintra e de Cascais está suspensa devido ao mau tempo que está a afetar o distrito de Lisboa com chuvas fortes, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP).

[notícia atualizada - número de pessoas retiradas revisto de 22 para 16]