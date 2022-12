Mau tempo em Lisboa. Saiba o que está fechado, zonas mais afetadas, transportes suspensos

A Proteção Civil registou esta terça-feira mais de mil ocorrências, sobretudo relativas a inundações, com mais de 30% no distrito de Lisboa, atualmente sob aviso vermelho devido à chuva intensa.

Oito pessoas em abrigo temporário

Oito pessoas estão hoje no centro de acolhimento temporário criado pelo município de Loures na sequência do mau tempo, depois de durante a noite as suas casas terem ficado “sem condições de habitabilidade”, segundo o presidente da câmara, Ricardo Leão.

22 pessoas resgatadas em Alcântara

Na zona de Alcântara, 22 pessoas foram resgatadas pelas autoridades, mas apenas uma foi levada para o hospital, de acordo com a Proteção Civil.

“Dezasseis pessoas foram retiradas das suas habitações e seis do Pingo Doce na Rua Rodrigues Faria cerca das 05h30”, indicou à Lusa Davide Amado, presidente da junta de freguesia de Alcântara.



Derrocada de casa em Caneças

A derrocada de uma casa deslizou totalmente para a estrada mesmo na zona de Monte Mor. Também a queda de uma árvore de grandes dimensões impede a circulação na estrada de acesso ao Colégio Monte Maior. As ribeiras estão cheias, algumas no limite de transbordar.