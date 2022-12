Mau tempo. Distrito de Lisboa regista 43% das ocorrências

O distrito de Lisboa é aquele que se destaca claramente no mapa das ocorrências provocadas pelo mau tempo esta terça-feira.

Desde as 00h00, altura em que foram acionados alertas laranja em vários distritos, o de Lisboa já contabiliza 736 situações de emergência, o que representa 43% do total nacional.

Seguem-se os distritos de Setúbal com 150 ocorrências, Coimbra com 118, Santarém com 98, e Viseu com 90 situações em que as autoridades foram chamadas a intervir, de acordo com dados da Proteção Civil.

No sentido inverso, há um distrito - o de Beja - sem qualquer ocorrência, e três - Vila Real, Bragança e Faro - com apenas uma.

No que diz respeito ao tipo de ocorrências, a maioria delas são naturalmente inundações.

Já são quase mil, ou seja, 56% do total, seguidas de 332 quedas de árvores, 149 quedas de estruturas, e ainda uma centena de deslizamentos de terras.