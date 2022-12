Lisboa. Viatura soterrada no IC17, duas pessoas hospitalizadas

Uma viatura ficou hoje soterrada e os seus dois ocupantes tiveram de ser hospitalizados na sequência de um aluimento de terras no Itinerário Complementar 17-CRIL, onde apenas se circula no sentido Algés-Sacavém, informou fonte policial.

Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), o sentido Algés-Belém do IC17--CRIL está cortado ao trânsito, mantendo-se abertas apenas as duas vias mais à esquerda no sentido Algés-Sacavém.

O aluimento de terras ocorreu junto ao acesso para a Autoestrada 5 (que liga Lisboa a Cascais), indicou a mesma fonte, acrescentando que na viatura soterrada se encontravam duas pessoas, condutor e passageiro, que foram hospitalizadas.