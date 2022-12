Inundações em casas na Amora provocam 17 desalojados

Dezassete pessoas ficaram hoje desalojadas na Amora, no concelho do Seixal, depois de as suas habitações terem sido inundadas na sequência da forte precipitação, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Quatro habitações ficaram inundadas na zona do Muxito, entre a Cruz de Pau e a baixa de Corroios.

O pedido de socorro surgiu às 8h02 e no local estiveram 10 operacionais da corporação de bombeiros mistos de Amora, cujo quartel fica próximo do conjunto habitacional inundado.