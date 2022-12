"Estamos em melhoria clara". Aviso da meteorologia baixa para amarelo em Lisboa e Setúbal

Miguel Miranda alerta para as “vertentes pouco estabilizadas”, para os “muros cuja capacidade de escoamento pode estar comprometida” e para os “deslizamentos de terrenos”.

Nesta altura, o presidente do IPMA diz que a prioridade é garantir o escoamento da água acumulada nos solos.

“Já mudámos os avisos mas, em termos do sistema, já estamos em situação de melhoria clara. Passámos para aviso amarelo e, posteriormente, há de passar para aviso verde”, disse o presidente do IPMA, Miguel Miranda.

A situação meteorológica tende a melhorar e os distritos de Lisboa e de Setúbal deixaram estar terça-feira à tarde de estar em aviso laranja e passaram a aviso amarelo, confirma o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) à Renascença .

“À volta de Lisboa, há várias zonas com declives acentuados, em todas essas situações há risco de aluimentos e deslizamentos de terras”.

Agora que o pior parece ter passado, o presidente do IPMA já projeta os próximos dias, com nova depressão à vista: “vamos preparar-nos para a próxima, porque se olharmos para o nosso site e observarmos o mapa do Atlântico Norte vemos que, atrás desta depressão, já se está a formar outra”.

Ou seja, “podemos estar a falar nisto outra vez daqui a uns dias”, avisa o presidente do IPMA.

Entre as 00h00 e o meio-dia desta terça-feira, foram registadas 1.463 ocorrências em Portugal Continental, a maioria inundações, quedas de árvores e deslizamentos de terra, afirmou ao início da tarde André Fernandes, comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O distrito de Lisboa é o mais atingido pelos efeitos do temporal, com 848 ocorrências e muitas vias condicionadas.

Santarém, Portalegre Évora e Setúbal são as outras zonas mais afetadas pelo mau tempo.