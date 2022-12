Estado do tempo vai agravar-se. Proteção Civil coloca 17 distritos em estado especial de nível laranja

O estado do tempo vai agravar-se nas próximas horas e a Proteção Civil colocou 17 distritos em estado especial de nível laranja. Só o distrito de Bragança não está incluído.

Entre as 00h00 e o meio-dia desta terça-feira, foram registadas 1.463 ocorrências em Portugal Continental, a maioria inundações, quedas de árvores e deslizamentos de terra, afirmou André Fernandes, comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O distrito de Lisboa é o mais atingido pelos efeitos do temporal, com 848 ocorrências e muitas vias condicionadas.

Santarém, Portalegre Évora e Setúbal são as outras zonas mais afetadas pelo mau tempo.



Quase 5 mil operacionais estão envolvidos nas operações no terreno, com o apoio de 1.616 meios terrestres.

A Proteção Civil emitiu um novo aviso à população com recomendações de autoproteção e evitem deslocações desnecessárias.



O estado do tempo deverá agravar-se a partir das 13h00/14h00 e até às 18h00 de hoje, de acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera.