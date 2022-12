Cheias e uma situação "dantesca" em Campo Maior. O ponto de situação fora de Lisboa

"Nós vamos fazer uma reunião às 14h30 para ativação do Plano Municipal de Emergência", disse, referindo que os moldes concretos que vão ser acionados serão definidos na reunião. O autarca, que classificou a situação vivida em Campo Maior como "dantesca" , disse ainda que, na sequência do mau tempo, foram encerradas escolas naquele concelho.

A maioria das ocorrências diz respeito a inundações das vias, registando-se menos de uma dezena de inundações em habitações. Os concelhos mais afetados são os do sul do distrito: Elvas, Campo Maior, Arronches, Monforte e Fronteira.

O Plano de Emergência Especial para cheias na bacia do Tejo foi ativado às 10 horas desta terça-feira pela comissão distrital da Proteção Civil devido à situação na Lezíria, com descargas das barragens portuguesas e espanholas.

Em Governos, no concelho de Pombal, quatro pessoas ficaram desalojadas devido ao perigo de desabamento de uma parede exterior da casa onde habitavam. A possível derrocada de um segundo muro está a colocar em risco a habitação e o serviço municipal de Proteção Civil determinou que a família ficará alojada numa casa do município, apenas por questões de segurança, até que se avalie a perigosidade da queda do muro.

Quatro desalojados e 36 inundações no distrito de Évora

A chuva intensa que caiu esta terça-feira provocou ainda 36 inundações no distrito de Évora até às 11h30, em vias públicas e habitações, tendo deixado quatro pessoas desalojadas no concelho de Estremoz, avançou fonte da Proteção Civil à Agência Lusa.

O concelho de Estremoz foi o mais afetado, com 13 destas ocorrências. As quatro pessoas desalojadas, de acordo com o CDOS, residem no Monte da Balofa, na zona da União das Freguesias do Ameixial (Santa Vitória e São Bento), tendo "a casa chegado a ter um metro e meio de altura".

A casa ficou sem condições de habitabilidade e as quatro pessoas foram realojadas em casa de familiares, acrescentou a mesma fonte. No distrito de Évora foram ainda registadas cinco quedas de árvores e dois movimentos de massa.