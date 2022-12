“Acréscimo de avarias” na rede elétrica, mas situação é considerada “normal”

A E-REDES admite um "acréscimo de avarias nas redes decorrentes do mau tempo", mas considera que a situação é considerada "normal". Em nota enviada à Renascença, a empresa explica que têm "registo de algumas centenas de clientes sem energia de norte e a sul do país, o que numa rede de seis milhões de clientes é um número residual".

"As nossas equipas encontram-se no terreno a resolver avarias e mobilizadas para entrar em ação com a máxima celeridade, caso assim seja necessário", adianta a mesma nota.

A E-REDES refere que o principal problema que se verifica é "inundações em postos de transformação de distribuição e outras infraestruturas".