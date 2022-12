Acionado Plano de Emergência para cheias na Bacia do Tejo

A Proteção Civil acionou o Plano de Emergência para as cheias na Bacia do Tejo.

A medida visa colocar os vários municípios ribeirinhos do distrito de Santarém em estado de prontidão para a ocorrência de cheias.

Neste momento já se registam inundações no Cais de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, e também no parque de estacionamento junto ao rio Zêzere, em Constância.

Face às previsões de que a chuva vai voltar a cair com intensidade naquela região, pelo menos até às 15h00, a Proteção Civil acionou o plano às 10h da manhã de quarta-feira, para já ainda no nível mais baixo, que é o Amarelo.

A medida envolve sobretudo o distrito de Santarém, mas está a ser articulada também com os distritos de Lisboa e Setúbal, ou seja, com as margens Norte e Sul do Tejo.

Nas últimas horas, as barragens do Tejo têm debitado dois mil metros cúbicos de água por segundo, o que para já não é considerado demasiado preocupante.