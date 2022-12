Valpaços. Idosos com sintomas de intoxicação alimentar depois de almoço de Natal

Idosos presentes num almoço de Natal realizado no domingo, em Valpaços, revelaram sintomas de intoxicação alimentar, com náuseas, vómitos e cólicas, uma situação que está a ser acompanhada pela câmara, disse esta segunda-feira fonte do município.

“Durante a noite, muitos dos seniores presentes no V Encontro do Idoso do concelho começaram a sentir náuseas, dores de barriga, cólicas e mal-estar, diarreia e vómitos”, informou a autarquia de Valpaços, distrito de Vila Real, num comunicado divulgado nas redes sociais do município.

Como os “sintomas eram comuns à maioria”, o presidente da câmara, Amílcar Almeida, “reuniu de imediato com o fornecedor de catering, empresa local a quem foi adjudicada a refeição”.

Alegadamente, segundo a autarquia, “terá estado na origem dessa intoxicação alimentar o consumo de carne que, tudo indica, não estaria em condições próprias para consumo”.

O município disse desconhecer se alguém teve necessidade de recorrer aos cuidados de saúde e referiu ainda que a empresa em causa “já prestou vários serviços à autarquia, sem qualquer tipo de reparo”.

“Estamos a acompanhar de perto a situação. O município mostra-se disponível para acudir a qualquer ocorrência que nos seja reportada”, salientou ainda a autarquia no comunicado assinado pelo presidente Amílcar Almeida.

Depois de dois anos de interregno devido à pandemia de Covid-19, a Câmara de Valpaços voltou a reunir, no domingo, os idosos do concelho num almoço de Natal que juntou cerca de 1.300 participantes.