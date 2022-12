Urgência Pediátrica de Setúbal reabre depois de uma semana fechada

A Urgência Pediátrica do Hospital de São Bernardo, que pertence ao Centro Hospitalar de Setúbal, reabriu esta segunda-feira às 9h00, depois de ter estado encerrada desde terça-feira por falta de médicos, informou fonte hospitalar.

À mesma hora em que reabriu a Urgência Pediátrica, os presidentes das câmaras de Setúbal, Palmela e Sesimbra, três municípios da área de influência do Centro Hospitalar de Setúbal, chegaram ao Ministério da Saúde na expectativa de serem recebidos pelo ministro Manuel Pizarro.

Na sexta-feira, em conferência de imprensa, os três autarcas anunciaram que iriam estar esta segunda-feira à porta do Ministério da Saúde se, até domingo, não fosse marcada a reunião pedida a Manuel Pizarro, devido à falta de médicos no hospital de Setúbal.

Também na sexta-feira, a Câmara Municipal de Setúbal reuniu-se com o Conselho de Administração do CHS, na sequência de sucessivos problemas no Hospital de São Bernardo devido à falta de médicos, que têm levado ao encerramento temporário de vários serviços, designadamente da pediatria, obstetrícia e ortopedia.